Gori rischia di lasciare la Fiorentina…e giocarci contro. Ferrarini in procinto di fare un altro campionato in B

Gabriele Gori lascerà la Fiorentina per vestire la maglia del Cosenza. Il problema è capire quando avverrà questo trasferimento. I calabresi spingono per averlo a disposizione prima di venerdì 13 agosto, ovvero il giorno dell’esordio in Coppa Italia, proprio contro i viola al Franchi.

Intanto c’è un altro giocatore in procinto di lasciare il club gigliato: si tratta dell’esterno destro Gabriele Ferrarini. Per lui si prospetta un altro campionato di Serie B dopo quello disputato la scorsa stagione col Venezia. La sua nuova squadra dovrebbe essere il Perugia.