Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina in prestito alla Reggina, ha parlato alla Gazzetta del Sud del momento che sta attraversando la sua squadra: “Siamo soddisfatti del nostro percorso finora, ma la strada è ancora lunga. Ci dispiace molto per la sconfitta di Parma, soprattutto per i nostri tifosi che erano venuti in tantissimi. Proveremo a rifarci già dalla prossima partita contro il Perugia“.