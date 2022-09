Gori vede sfumare la sua (potenziale) prima gioia con la Reggina per colpa del Var ma i suoi volano

Nella colonia viola migrata a Reggio Calabria c’è un interprete che ancora non ha trovato la gioia del gol ed è Gabriele Gori. Non è l’unico ma è un attaccante e dunque il dato pesa un po’ di più: ieri però il numero 9 nativo di Sesto Fiorentino aveva la possibilità di mettere il timbro sul tabellino nel corso di Pisa-Reggina. Sullo 0-1 per i calabresi, al 92′ l’arbitro aveva assegnato un rigore alla squadra di Gori e lo stesso attaccante si era presentato sul dischetto per battere ma il Var ha cancellato tutto per una posizione irregolare di Ciceretti, che si era conquistato il penalty. Occasione rimandata dunque per Gori ma la sua Reggina per il momento vola in testa alla classifica.