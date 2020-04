Gori: “Vestire la maglia della Fiorentina è la mia massima aspirazione, spero di farlo nei prossimi anni. A Foggia solo spezzoni, difficile mettersi in mostra”

Ottimo protagonista della stagione dell’Arezzo, Gabriele Gori è l’ex bomber della Primavera viola ma tutt’ora sotto contratto con la Fiorentina. Dopo l’esperienza in Serie B della passata stagione, Gori è andato in Serie C per prendere meglio la rincorsa in vista del salto verso la Serie A. Il classe ’99 ne ha parlato così a La Nazione: “Essendo una categoria nuova, ho avuto bisogno di tempo per capirne le dinamiche. Si tratta di un campionato molto difficile, in cui come naturale tante squadre giocano esclusivamente per vincere. Certe volte le partite assomigliano a ‘guerre’, agonisticamente parlando. C’è però anche un ottimo livello qualitativo, con giocatori che hanno frequentato categorie superiori. Pensavo di poter avere questo impatto perché ho sempre creduto nelle mie capacità. Perché la C? In realtà ho avuto dei corteggiamenti dalla Serie B, ma alla fine ho deciso di giocare in una squadra comunque importante come l’Arezzo. Ho avuto richieste da altre squadre di C come il Monza, che puntavano a vincere il campionato. Ho aspettato sperando alla fine di giocare nel campionato cadetto, per poi rispondere positivamente alla chiamata dell’Arezzo che è quella che mi ha convinto di più. Certamente, è stato un bel salto dalla Primavera. Inoltre, all’inizio della stagione c’erano molti infortunati e quindi ho avuto la titolarità piena. In una delle prime partite, in Coppa Italia contro il Catania, ho anche segnato il mio primo gol in rossonero. Poi di colpo ho smesso di giocare: dimostrare il proprio valore scendendo in campo solo pochi minuti a partita non è mai facile. La scalata in Primavera? Il primo anno in Primavera è sempre difficile, perché ci sono ragazzi più grandi ed esperti di te. Io ho sempre cercato di farmi trovare pronto, anche se inizialmente avevo a disposizione pochi minuti. Con il tempo mi sono guadagnato sempre più minutaggio e sono arrivate le soddisfazioni, come la vittoria del “Golden Boy” al Torneo di Viareggio 2017/18. La Fiorentina? Vestire la maglia viola è la mia aspirazione massima. Ho da poco rinnovato il contratto con la Fiorentina (fino al 2023 ndr) e spero di mettermi in mostra nel ritiro estivo. Ormai parto con la prima squadra già da diversi anni: spero di farlo anche all’inizio della prossima stagione e di restare in maglia gigliata”.