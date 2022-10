Gotti: “Domani proveremo a mettere in atto la partita perfetta. La Fiorentina fa del possesso la sua caratteristica principale e…”

In conferenza stampa, alla vigilia dell’incontro con la Fiorentina, ha parlato così il tecnico dello Spezia Luca Gotti: “Proveremo a fare la partita perfetta. L’incontro di domani non è proprio normale, ne siamo consapevoli. Cercheremo di fare una partita all’altezza di questi presupposti. Le risposte le darà il campo. Abbiamo imparato che le partite di A hanno diverse partite all’interno e vanno letti i momenti. Non necessariamente si deve pensare che partiamo più prudenti o meno. La Fiorentina fa del possesso palla e del dominio la sua caratteristica principale. Che tu voglia o no, questa cosa succederà. Poi noi dovremo mettere in campo le nostre armi