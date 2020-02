Gotti: “Fiorentina di qualità, la proprietà vuole tornare ai fasti di un tempo. Sulle porte chiuse…”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Udinese TV della partita di domani contro la Fiorentina: “La Viola è una squadra di qualità fatta da giocatori. Il mercato di gennaio ha detto, se non si fosse capito prima, che la proprietà della Fiorentina vuole tornare ai fasti di un tempo ed è disposta anche a spendere. Quella di domani sarà una partita difficile, contro una squadra attenta alla fase di non difensiva e brava a ripartire con 4-5 calciatori molto veloci. Noi dovremo affrontare la partita con le giuste precauzioni. La scelta delle porte chiuse? Domani sarà un’anomalia per tutti, ma è chiaro che giocando in casa c’è lo svantaggio per noi di non avere i nostri tifosi”.