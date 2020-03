Gotti: “Il pareggio è giusto perché l’Udinese e la Fiorentina si sono equivalse. Meglio che non dica cosa penso di tutto il resto”

A Sky arrivano le parole del tecnico dell’Udinese Luca Gotti: “I risultati di oggi hanno accorciato la classifica da sotto anche se io continuo a insistere sul fatto che il nostri destino dipende da noi e non dagli altri. Mi sembra di aver visto una squadra che ha messo in campo tutto quello che aveva, con le consuete costanti, che non riusciamo a concretizzare la mole di applicazione che mettiamo in campo. Il pareggio è il risultato giusto, le squadre si sono equivalse, con gioco leggermente diverso, è stata una partita dove si cercava di concedere poco, con alcune occasioni da una parte e dall’altra. Noi abbiamo la fortuna di occuparci di sport, non possiamo lamentarci di qualsiasi situazione, detto che queste ultime due settimane sono state un’altalena. I giocatori comunque sono uomini, prima che calciatori, anche oggi prima si giocava, poi lo sciopero, poi in campo. Direi che sono stati tutti bravi ad accendere il focus sulla partita, in questo saliscendi emotivo. Cosa penso della situazione? Il mio pensiero è meglio che lo tenga per me, perché faccio l’allenatore di calcio”.