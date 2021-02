Gotti: “Non abbiamo concesso niente a una squadra forte come la Fiorentina. Volevamo prenderci tutto quello che ci lasciavano”

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti commenta a Sky Sport la vittoria ottenuta quest’oggi contro la Fiorentina: “Questa vittoria arriva da una situazione di emergenza. Non abbiamo voluto concedere niente a una squadra forte come la Fiorentina. Due miei giocatori hanno giocato quasi da infortunati, non farò nomi. Non è facile interpretare sempre nel modo adeguato i momenti delle partite ma oggi volevamo prenderci tutto ciò che ci avrebbe concesso la Fiorentina”.

Sul gol di Nestorovski: “Lui ha giocato poco e continua ad allenarsi con lo spirito di un ragazzino. Si è meritato questo gol”.