Gotti: “Quel tiro ha dato ragione alla Fiorentina. Avevamo preso le contromisure ai viola, è stato un peccato non segnare nella prima ora di gara”

L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti commenta amareggiato in conferenza stampa la sconfitta subita contro la Fiorentina in Coppa Italia: “Non è stata una gara così bloccata, le squadre sono state spesso più lunghe del normale. All’inizio l’atteggiamento di Borja Valero era molto aggressivo su De Paul, poi abbiamo preso le contromisure. Comunque è stato un peccato non fare gol nella prima ora di gioco. Alla fine questo tiro ha dato ragione alla Fiorentina. Adesso dobbiamo assorbire la sconfitta, volevamo passare il turno ma siamo stati eliminati”.

