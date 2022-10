Gotti recupera due pedine in vista della Fiorentina. Bastoni e Kovalenko…

Secondo quanto riporta il sito spezia1906.com, Gotti ritroverà pedine importanti in vista della partita contro la Fiorentina. Ehtan Ampadu ha infatti recuperato dopo il lieve infortunio di Salerno e in vista della prossima gara sarà a disposizione di Gotti. Stesso discorso vale per Verde, che potrebbe stringere i denti con il suo problema all’ernia, con la possibilità che possa iniziare anche dal 1′.

Rimane diverso il discorso per Bastoni e Kovalenko che ancora non hanno recuperato dai loro infortuni.