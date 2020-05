“Granata orgoglio d’Italia”: La Fiorentina ricorda così il Grande Torino

Esattamente 71 anni fa una grave tragedia scosse il mondo del calcio italiano e non solo. Il 4 maggio 1949, un aereo che trasportava il Torino e alcuni giornalisti a seguito della squadra, si schiantò sulla collina di Superga, cancellando in pochi attimi una squadra a dir poco leggendaria. La Fiorentina esprime la propria vicinanza ai granata via Twitter: “1949-2020. A 71 anni dalla tragedia di Superga tutta la famiglia Viola ricorda il Grande Torino, orgoglio d’Italia”.