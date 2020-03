Grande colpo Commisso, regala Modric alla Fiorentina! Scellino a FN: “Un affare da 40 milioni”

La stagione è ferma e ci sono ancora forti dubbi sul suo proseguimento. Per questo motivo, in attesa di capire cosa succederà, la Fiorentina comincia già a lavorare sul mercato. E quello che Commisso potrebbe fare a Firenze nella finestra estiva è davvero un regalo straordinario. Da Pallone d’Oro, oseremmo dire, perché risponde al nome di Luka Modric.

Fiorentinanews.com ha approfondito la questione con Giuseppe Scellino, procuratore che cura gli interessi del giocatore in Italia: “Modric poteva arrivare in Italia già l’anno scorso, con l’Inter era quasi fatta. Alla fine però la trattativa si arenò, anche per le pretese economiche eccessive del Real Madrid. Adesso però, con il contratto in scadenza nel 2021, la valutazione di Modric è scesa un po’ e Commisso ne vuole approfittare. L’operazione può chiudersi sulla base di 40 milioni di euro, mentre sull’ingaggio le parti si verranno incontro. D’altronde Modric ha voglia di una nuova avventura, e Firenze può essere la piazza giusta per concludere in bellezza la carriera. Il progetto di Commisso lo affascina molto”.

Firenze sogna dunque, e Commisso mantiene la parola. Fin da subito il presidente ha manifestato la sua volontà di portare la squadra viola tra le migliori d’Europa, e lo sta dimostrando con i fatti. Dopo Ribery un altro grande campione, seppur a fine carriera, sbarcherà in riva all’Arno. Per una Fiorentina “galactica”, con il pallone d’oro Luka Modric a centrocampo.