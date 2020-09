Grandi novità per Rocco: manca solo un ultimo step per il Centro Sportivo

Manca sempre meno al sogno Centro Sportivo. Secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana infatti si é chiuso bene il tavolo tecnico per la progettazione del centro sportivo di Bagno a Ripoli.

Questo il tweet: “Commisso riceve una buona notizia. Si è chiuso bene il tavolo tecnico per la progettazione del centro sportivo di #BagnoARipoli. Ultimo step prima della conferenza servizi e del consiglio com necessari per l’avvio dei lavori. Obiettivo chiudere entro 1/2 ottobre”