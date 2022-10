Grant: “La Fiorentina è un grande club, ma vogliamo vincere ancora. Abbiamo lavorato tantissimo sull’avversario”

Il centrocampista degli Hearts Jorge Grant ha parlato ai canali social ufficiali del club scozzese, in vista della gara di domani contro la Fiorentina: “Gli ultimi due giorni li abbiamo dedicati interamente a lavorare sull’avversario. Dobbiamo farci trovare preparati contro la Fiorentina. È un grande club, ha una storia importante. Proveremo, comunque, a conquistare un’altra vittoria nel girone“.

E aggiunge: “Benissimo per la vittoria contro il Riga, era importante. Il sostegno dei nostri tifosi è incredibile, si faranno sentire anche domani. Giocare in Europa? Sono esperienze nuove che ci fanno fare un passo in più”.