Grassani: “Questa è l’indagine più pesante della storia della Juventus, rischio retrocessione e revoca scudetti”

La situazione della Juventus si fa preoccupante (per la società bianconera ovviamente). L’avvocato ed esperto di diritto sportivo, Mattia Grassani, intervenuto a Radio Anch’io Sport, non ha usato giri di parole: “Penso che sia l’indagine più pesante della storia della Juventus, superiore rispetto anche a Calciopoli nel 2006. I comportamenti illeciti che vengono imputati ai bianconeri non hanno precedenti. A livello sportivo la Juve rischia più dell’ammenda o della modesta penalizzazione. La norma prevede che se il club si è iscritto al campionato grazie ad espedienti, può essere esclusa dallo stesso, può essere retrocessa e perdere anche il titolo di campione d’Italia“.

Lo stesso Grassani poi aggiunge: “Sono gli stessi protagonisti a parlare di una situazione peggiore di Calciopoli e questo dimostra la loro consapevolezza nell’aver tenuto comportamenti ancora più gravi rispetto al 2006. Un conto è avvicinare gli arbitri, un conto è drogare i conti della società. Così si alterano la competizione con gli altri club e la regolarità del campionato“.