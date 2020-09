Grassia: “Chiesa vuole andarsene. Prenderei Piatek anche se ho fiducia nei giovani. Il modulo per quest’anno…”

A tuttomercatoweb.com ha parlato il giornalista della RAI Filippo Grassia anche di Fiorentina. Queste le sue parole su vari temi caldi in casa viola: “Prenderei Bonaventura perchè può giocare sia da esterno che da mezzala. Ha qualche problema fisico ma lì dovranno essere i medici a far capire le sue condizioni per questa stagione. Chiesa vuole andarsene e nella scorsa stagione non ha fatto cose straordinarie. Prenderei anche Piatek anche se ho molta fiducia sia in Cutrone che in Vlahovic. Considerando che la Fiorentina ha anche Ribery credo che il modulo migliore per quest’anno sia il 4-3-1-2″.

0 0 vote Article Rating