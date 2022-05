Grassia: “La Fiorentina non arriva brillante a San Siro e poi con quegli infortuni non è la stessa di qualche settimana fa”

L’opinione stavolta è di Filippo Grassia, voce di RadioRai ma anche molto attento alle vicende viola, che ha parlato così a Milannews.it:

“La Fiorentina arriva non brillantissima e il Milan, dall’altra parte, è molto carico. Il pronostico penderebbe dalla parte dei rossoneri se si considera che la formazione di Italiano anche a causa degli infortuni capitati a Torreira, Bonaventura e Castrovilli non è la stessa di qualche settimana fa quando centrò una serie di risultati utili consecutivi sbancando anche il San Paolo di Napoli. Se il Milan fa il Milan non dovrebbe aver problemi ma il vero snodo per lo Scudetto sarà la penultima giornata con l’Atalanta”.