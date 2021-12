Grassia la spara grossa: “Il Newcastle ha fatto un’offerta a nove cifre alla Fiorentina per Vlahovic”

A passioneinter.com ha parlato il noto giornalista sportivo Filippo Grassia, intervenendo sull’interessamento del fondo saudita PIF per l’acquisizione dell’Inter. Nelle scorse settimane, dopo aver acquistato in Premier League il Newcastle, si era parlato anche di un possibile interessamento del fondo anche per la Fiorentina, notizia che ha acceso l’ira dei dirigenti viola.

Nell’intervista però, lo stesso Grassia ha parlato di un’offerta che sarebbe arrivata alla società di Commisso dal Newcastle per Dusan Vlahovic: “Il Newcastle ha fatto un’offerta (milionaria ndr) a tre cifre alla Fiorentina per Dusan Vlahovic“. Un’offerta ancora tutta da confermare ma che, secondo Grassia, supererebbe i 100 milioni di euro.