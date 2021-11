Gravina: “5% di calciatori in Italia senza Green Pass da vaccino: valuteremo introduzione obbligo vaccinale!”

Dopo il caso di Kimmich in Germania (non vaccinato, ora positivo e con pagamento sospeso per 2 settimane dal Bayern) e l’imminente introduzione del Super Green Pass, si torna a parlare di calciatori e vaccino in Italia.

Si è espresso così a riguardo Gabriele Gravina, presidente della FIGC: “Ho chiesto all’Aic e alle Leghe di persuadere i calciatori al vaccino. In Italia abbiamo un 4/5% di giocatori senza Green Pass da vaccino, anche alcuni di questi hanno un pass non riconosciuto nel nostro paese”.

Prosegue: “Obbligo vaccinale per i calciatori? Faremo le dovute verifiche e, se ci saranno situazioni che destabilizzano questo mondo chiederemo al governo un provvedimento apposito. Non possiamo permetterci che alcuni “no vax” vadano nello spogliatoio con gli altri, il rischio è troppo alto: niente più debacle, specie dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto”.