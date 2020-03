Gravina: “Aggiungo un’altra data all’ipotesi di ripresa del campionato. Play off? Proposta che non ha riscosso successo”

In un’intervista rilasciata a Il Giornale, ha parlato così delle varie ipotesi il presidente della Figc Gabriele Gravina: “Ipotesi 3, 10 e 17 maggio? Ripeto da sempre: si tratta solo di ipotesi e non di una certezza. Ne aggiungerei un’altra: andrebbe bene anche il 20 maggio, valutando la ricaduta sul calendario internazionale. È la mia, la nostra, speranza: significherebbe avere la possibilità di rialzare la serranda del calcio italiano e offrire al Paese la spinta emotiva per recuperare il senso della vita normale. Play off? Era una mia proposta, non ha riscosso successo e ne ho preso atto”.