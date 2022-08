Gravina: “Dovremo mettere mano alla lista dei giocatori per le squadre, quella attuale non sta funzionando. Ancora troppi pochi giovani”

A Radio Rai ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenendo sui giovani della Serie A. Queste le sue parole a riguardo:

“Le prime giornate non sono state positive, ne abbiamo visti veramente pochi. Poi il 67% dei calciatori sono stranieri e questo non è un buon segno. Ci sono però alcuni club che riescono a valorizzare i nostri talenti, che non manca, e alcuni sono appetibili anche all’estero. Devo dire comunque che alcuni giovani stranieri arrivati in Serie A hanno dimostrato grandi qualità. Dobbiamo pensare poi anche alla lista dei 25, quella attuale non sta dando frutti, dovremo metterci mano”.