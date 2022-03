Gravina: “I soldi dati per lo stadio di Firenze sono stati stanziati grazie alla disponibilità della Figc di spostare il museo del calcio al Franchi”

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, è stato intervistato da Repubblica.it. All’interno di questa chiacchierata, da sottolineare anche una sua dichiarazione relativa allo stadio di Firenze, per il quale Gravina ritiene di aver avuto una parte attiva importante.

“Se il calcio potrà beneficiare dei fondi del Pnrr per gli stadi? Credo di no. I soldi dati per lo stadio di Firenze sono stati stanziati grazie anche alla disponibilità della Figc di spostare il museo del calcio al Franchi“.