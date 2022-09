Gravina: “Il sistema è indebitato e perde appeal, abbiamo paura del cambiamento. Il calcio italiano non può rimanere immobile”

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. Ha parlato del sistema e della sua situazione molto negativa: “Ci preoccupa questo indebitamento continuo. Abbiamo paura del cambiamento, lo vediamo come un fattore minaccioso e non come un’opportunità. Perdiamo appeal sempre di più e riscontriamo solo risultati negativi”.

E aggiunge: “C’è un problema concreto per quanto riguarda i ricavi e i costi, da bilanciare meglio, ma ci attiveremo per portare a casa risultati migliori. C’è già una norma UEFA che aiuterà in futuro. Il calcio italiano non può rimanere immobile“.