Gravina: “Non ci sarà nessun VAR a chiamata. L’IFAB ha detto no. Apertura sul tempo effettivo”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato al convegno Il calcio che l’Italia si merita in merito alle ultime voci su un possibile VAR a chiamata: “No, non ci sarà alcun VAR a chiamata. Il calcio italiano lo ha anche proposto all’IFAB (International Football Association Board, ndr), ma è arrivato l’immediato rifiuto. Il VAR deve dunque fare tutto, il problema è che questa tecnologia deve essere migliorata. Nessuna discussione neanche sul challenge, ma abbiamo notato apertura da parte dell’organo per quanto riguarda il tempo effettivo”.