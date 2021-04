Gravina: “Non sanzioneremo Juventus, Milan e Inter per l’adesione alla Super League. Idea non realizzata”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato così riguardo alle possibili sanzioni per le squadre italiane che avevano aderito al progetto Super League: “Nessun processo, nessuna sanzione per Juventus, Milan e Inter. Non si sanziona un’idea. Solo se dovessero concretizzarsi iniziative che infrangono le regole si muoveranno gli organi della giustizia sportiva. Noi abbiamo difeso strenuamente regole e valori del calcio ma c’è una sorta di alert che ci deve far riflettere e io lo farò come dirigente assumendomi tutte le responsabilità”.