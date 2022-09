Gravina predica calma: “Ci sono delle immagini che il VAR non può avere, non si può urlare allo scandalo dopo appena sei giornate. Diamoci tutti una calmata”

Fin dalla sua introduzione, il VAR è stato al centro di polemiche. Quanto successo nell’ultimo turno di campionato, specie in Juventus-Salernitana con la mancata considerazione della posizione di Candreva in occasione del gol di Milik, ma anche in Bologna-Fiorentina sul gol vittoria di Arnautovic, solleva un dubbio nuovo: il VAR non sempre vede tutto quanto succede sul campo di gioco.

La polemica in questi giorni è ai massimi livelli, la classe arbitrale è nel mirino. Così, è intervenuto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in occasione di un evento a Bari: “Esiste una produzione di immagini che non è dell’Aia, né degli arbitri, né del Var. Questa produzione ha messo a disposizione alcune immagini che sono state visionate e gli arbitri hanno visto quello che purtroppo poi si è rivelato un errore (sul gol annullato a Milik ndr). Non hanno sbagliato né gli arbitri né il Var. Se un episodio così dopo sei giornate di campionato deve far urlare allo scandalo… Diamoci tutti una calmata“.