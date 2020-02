Gravina: “Prevista la possibilità di disputare le partite di Serie A a porte chiuse. A meno che…”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato in conferenza stampa per dare le ultima novità sull’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: “Abbiamo inoltrato una richiesta ufficiale per far giocare la partita dell’Inter di giovedì sera in Europa League a porte chiuse, ricevendo una risposta positiva. Abbiamo chiesto di coordinare nel miglior modo possibile le ordinanze, prevedendo per il campionato di Serie A in extrema ratio la possibilità di poter disputare le partite a porte chiuse, cosa che potrebbe avvenire già nella prossima giornata. Si dovrebbe cominciare domenica a meno che la Lega Serie A non proponga altro. Inoltre abbiamo deciso di rinviare due turni del campionato di Lega Pro girone A e B: lo stesso discorso vale per la Serie B e la Serie D“.