Gravina: “Vogliamo riaprire gli stadi ad almeno un quarto dei tifosi. La palla ora passa al CTS”

In un’intervista a L’Avvenire il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha ipotizzato una riapertura degli stadi prima della fine del campionato di Serie A. Queste le sue parole: “Stiamo lavorando per riaprire gli stadi e per riportare sulle tribune i tifosi riempiendo almeno il 25% della capienza. Ora la palla passa al Comitato Tecnico Scientifico e, se ci sarà l’ok, noi siamo pronti a riportare la gente a vedere il calcio dal vivo”.

0 0 vote Article Rating