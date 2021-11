Graziani: “A tratti la Fiorentina ha giocato alla pari contro il Milan e ha meritato di vincere. Tra Vlahovic e Ibra…”

A Sportmediaset XXL ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani per parlare della vittoria della squadra viola contro il Milan ieri sera all’Artemio Franchi. Questo il suo commento sull’anticipo di Serie A: “Elogi a questa Fiorentina che in alcuni momenti ha giocato alla pari con i rossoneri. Ha vinto meritatamente. La squadra di Italiano è stata perfetta”

E su Vlahovic: “Chi sceglierei tra lui e Ibrahimovic? Vlahovic. Non solo per l’età, ma per tutto quello che sta facendo in questa stagione”