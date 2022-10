Graziani: “Abbiamo messo l’Inter all’angolo grazie a Jovic e Cabral. Italiano non può giocare sempre allo stesso modo”

L’ex bomber ancora amato dai tifosi viola, Ciccio Graziani, si è espresso a Radio Bruno sull’attacco della squadra di Italiano, che contro l’Inter ha ritrovato i gol e la fiducia:

“Credo che cambiando veste tattica, questa squadra si possa aggiustare: le potenzialità ci sono. Nel secondo tempo contro l’Inter l’abbiamo messa all’angolo. E mi è sembrato che la coppia Jovic-Cabral sia più funzionale rispetto a quando ne gioca uno solo”.

E ancora: “Italiano deve ancora capire tanto di questo gruppo. Non mi va giù l’idea che si debba giocare sempre con la stessa idea di calcio, soprattutto nell’era delle cinque sostituzioni“.

Infine sull’esultanza di Jovic: “A me di quella non me ne importa niente. Ha segnato un gol straordinario e basta. L’area di rigore, però, non la regge da solo. Quando l’allenatore lo fa giocare in quel modo penalizza lui e l’intera squadra”.