Graziani all’attacco: “Basta con gli esperimenti! Ghezzal mezzala se l’è inventato Iachini, che sta uccidendo psicologicamente anche Cutrone”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani, parlando della gestione della partita di ieri da parte di Beppe Iachini. Queste le sue parole: “Ma come si fa a continuare a fare gli esperimenti quando ancora deve finire la stagione? Bisogna cominciare a fare le formazioni con criterio! Se gli attaccanti sono Vlahovic e Cutrone e come ieri uno manca, l’altro deve giocare. Cosa avrà pensato Cutrone quando è stato mandato in panchina? Lo si sta uccidendo psicologicamente. Ghezzal mezzala se l’è inventato Beppe Iachini? Roba da chiodi. Benassi è stato di recente il bomber di questa squadra e ora è sparito. Chiesa come seconda punta è ovvio non renda. Lui è perfetto per giocare in un tridente. Candreva all’Inter fa tutta la fascia, perché Federico non la può fare alla Fiorentina?”

