Graziani: “Amrabat adesso è una certezza per la sua Nazionale, ma non si deve esagerare con i paragoni. Mercato? Se portano 45 milioni, davvero non ci pensi?”

Ciccio Graziani, ex bomber viola, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina e in particolare di Sofyan Amrabat, giocatore in gran spolvero in questi mondiali:

“Non esageriamo su Amrabat come miglior centrocampista dei mondiali, sta facendo bene, ma anche alla Fiorentina è riconosciuto come un grande incontrista. Ora è una certezza per il Marocco e anche per la Viola. In città si parlava sempre di Torreira… ma ora c’è lui e non ci deve pensare più”.

E ancora: “Le offerte di mercato vanno sempre valutate: se portano 45 milioni, che fai? Oggi tutti i giocatori sono cedibili. Quando hai uno bravo devi subito cercare il sostituto. La Fiorentina è una società sana e se si vuole mantenere lo deve fare anche con queste operazioni. Anch’io l’anno scorso pensavo che fosse confusionario, ma adesso si è consacrato, soprattutto dopo la partenza di Torreira”.

Infine sulla squadra: “La Fiorentina era già cresciuta prima della sosta, tenendo testa a Milan e Juventus. Ha sì perso contro squadre inferiori, ma se riparte come aveva finito, sicuramente farà meglio e più punti. La classifica ora non sorride, ma a gennaio riparte un altro campionato. L’unico dubbio è sui due centravanti: Jovic o Cabral, sarà il caso di lasciare uno dei due?”.