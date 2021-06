Graziani: “Antognoni è molto dispiaciuto, non si sente più coinvolto nel progetto. Con Pradè ha un ottimo rapporto”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana della vicenda Antognoni: “Ho sentito Giancarlo molto dispiaciuto, l’impressione è che la proposta della Fiorentina non sia soddisfacente. Non mi ha voluto dire quale fosse e non ho insistito. Per la Fiorentina Antognoni deve diventare una risorsa, non un peso. Tempo fa si sentiva all’interno del progetto, coinvolto nelle riunioni tecniche, ora non più”.

E poi ha aggiunto: “Faccio l’esempio di Bruno Conti con la Roma che, dopo un declassamento, è tornato a ricoprire il ruolo di responsabile del settore giovanile. A Giancarlo consiglio quindi di rimanere all’interno della Fiorentina, anche con un ruolo minore per ora, piuttosto che uscirne. Tensioni con la dirigenza? Da quello che so era contento del rapporto con Pradè, mentre non conosco le dinamiche con gli altri”.