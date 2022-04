Graziani: “Arrivare in Europa League sarebbe come vincere il campionato per la Fiorentina. Ikonè mezz’ala? Mi fido di Italiano”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “L’Udinese è una squadra in forma, non è scontato stasera. Ikonè mezz’ala? Non mi piace, secondo me lui è un ottimo giocatore ma non può avere le caratteristiche per giocare in quel ruolo. Comunque resto sempre dell’idea che l’allenatore metta in campo la formazione migliore, quindi mi fido di Italiano“.

E poi ha aggiunto: “Arrivare in Europa League sarebbe come vincere il campionato per la Fiorentina. Ovvio che anche arrivare ottavi significherebbe aver fatto un’ottima stagione, ma ormai abbiamo fatto la bocca con l’Europa e non centrarla sarebbe un dispiacere. Ci sono tante squadre in pochi punti, chi sbaglia adesso lo paga. Italiano? Le sue ambizioni devono essere le stesse della società, ovvio che la Fiorentina non può prendere giocatori con stipendi stellari. Si tratta di trovare giocatori adatti alle esigenze dell’allenatore, che possano migliorare la squadra. L’obiettivo deve essere quello di rimanere costantemente tra le prime sette”.