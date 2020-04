Graziani: “Avere una proprietà come quella della Fiorentina è oro colato. Chiesa, perchè non ti appassioni a questa realtà?”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato così a Radio Bruno della proprietà viola ma non solo: “Applaudiamo il presidente Commisso, la sua simpatia aumenta giorno per giorno perché non dice mai nulla di banale e a livello imprenditoriale sta facendo grandissime cose. Avere una proprietà di questo tipo è oro colato. Spero si sia capito che serve un ridimensionamento, e tante situazioni inevitabilmente lo saranno. Si proverà magari a spalmare ingaggi dei giocatori, non ci saranno più certe valutazioni così alte. Oggi certi giocatori se lo scordano di valere 70-80 milioni di euro. Chiesa? Ha capito che il vento è cambiato: fossi in lui mi appassionerei a questa realtà e poi, quando ci saranno modi e tempi migliori, saluteremo questo ragazzo”.