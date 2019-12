Graziani: “Avrei scelto un profilo diverso rispetto a Iachini. Come faccio a non essere preoccupato? Ci vuole un centravanti”

Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Iachini ha esperienza, è uno che sa come si lotta per la salvezza. Io sarei andato su un profilo diverso di allenatore, ma questo è il mio pensiero. Perché Iachini è da battaglia e da guerra, però mi auguro di sbagliarmi e mi auguro che migliori le squadre anche tecnicamente e tatticamente. Come faccio a non essere preoccupato? Guardate la classifica, siamo in una situazione molto precaria. La Fiorentina ha bisogno di un centravanti nel mercato di gennaio, sennò diventa dura riprendersi con il solo Vlahovic. Nel profilo scelto, c’è un tecnico abituato alla battaglia: oltre a lui penso a Cosmi e Cagni. Caratterialmente Iachini ci mette tanto, anche se l’ultima esperienza ad Empoli non è andato molto bene. Ripeto, senza nulla togliere a Beppe, avrei scelto qualcosa di diverso”.