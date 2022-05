Graziani: “Belotti è uno che sa sempre come impensierire le difese. Barone e Pradè, prendetelo subito!”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Quando c’è un avversario di rango è più facile fare la prestazione, perché le motivazioni sono altissime. Inoltre la Fiorentina aveva avuto tutta la settimana per preparare l’impegno, mentre la Roma aveva lasciato la testa nella Capitale. La vittoria dei viola è stata meritata. Europa? Abbiamo di nuovo il destino nelle nostre mani, il che è un grande vantaggio. Ovviamente non è facile perché le ultime due partite sono toste, ma sono più ottimista dopo la vittoria con la Roma”.

E poi ha aggiunto: “Il Milan potrebbe aiutare la Fiorentina, ma i viola dovranno comunque fare la loro partita. Non c’è niente di scontato nel calcio, anche chi non ha obiettivi può rivelarsi avversario ostico. Belotti? Non so cosa voglia fare, ma fossi nella Fiorentina l’avrei già preso. Negli ultimi due anni ha avuto difficoltà, ma è uno che sa sempre come impensierire le difese. Faccio un appello a Pradè e Barone: provateci!”.