Graziani: “Cabral ha bisogno di credibilità, Italiano gli deve dire esattamente cosa vuole. Classifica? Con questa rosa, i risultati non ci sono proprio”

‘Ciccio’ Graziani ha commentato a Radio Bruno il recente periodo della Fiorentina di Italiano, soffermandosi in particolare su Arthur Cabral:

“Il modulo non è la cosa fondamentale, ma Italiano deve capire che non tutti i giocatori possono sposare le sue richieste di calcio. Contro il Lecce mi è piaciuto molto Cabral, che aveva fatto un gran gol e anche l’altro che era da punta vera. Ogni tanto l’allenatore deve cambiare, provare un 4-2-3-1, perché siamo prevedibili e quando gli esterni faticano a fare gol è dura. Cabral ha bisogno di fiducia e credibilità, il mister deve parlarci e spiegargli di cosa ha bisogno. Qualche volta va provato con Jovic: Cabral può essere un punto di riferimento per l’attacco”.

E ancora: “La classifica, ora che siamo insieme a Monza, Spezia e Salernitana, non va affatto bene. Se incontro Italiano glielo dico: ‘Se i risultati non ci sono, vuol dire che qualcosa lo stai sbagliando‘. La rosa secondo me ci sarebbe, ma i risultati non sono per nulla soddisfacenti: la realtà è questa”.