L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha descritto così l’andamento della squadra di Iachini a Radio Bruno: “Questa Fiorentina è una squadra pazza che nelle difficoltà tira fuori il meglio da se stessa. La squadra di Iachini è molto brava a difendere ma facciamo un po’ fatica in fase offensiva. Cerchiamo di sfruttare le ripartenze ma non sempre riusciamo ad essere precisi. La Fiorentina l’anno prossimo dovrà lottare almeno per un posto in Europa League”.