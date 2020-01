Graziani: “Castrovilli può sostituire Zaniolo in Nazionale; si inserisce sempre molto bene. Per quanto riguarda la lotta salvezza…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato delle possibilità azzurre per Gaetano Castrovilli dopo l’infortunio di Zaniolo: “Tonali o Castrovilli per sostituire Zaniolo in Nazionale? Castrovilli perché sa fare molto bene gli inserimenti e lo vedo più appetibile in quel ruolo. Lotta salvezza? La classifica dell’Udinese si sta facendo interessante, la Fiorentina era obbligata a vincere e la Samp si è svegliata”.