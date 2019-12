Graziani: “Chiesa determinante per il futuro della Fiorentina. Ecco chi mi ricorda Vlahovic”

Ciccio Graziani, doppio ex di Fiorentina e Roma, ha parlato della partita di questa sera a TMW Radio. Ecco le sue parole: “Fiorentina? Chiesa è una grande perdita, ma sarà determinante per il prosieguo del campionato. Per Montella sarà difficile questa sera, ha perso troppi punti con squadre inferiori alla Fiorentina. Vlahovic mi ricorda Vieri da giovane. Roma? Smalling se sta bene deve giocare, non ha perso il ritmo partita. Veretout e Diawara stanno facendo un ottimo lavoro, sono piacevoli realtà”.