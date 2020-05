L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato così a Radio Bruno: “Iachini la fiducia della società sia se il campionato riparte che direttamente la prossima stagione. Ha risvegliato la Fiorentina dando una scossa importante, non deve essere messo sotto a nessuno. Chiesa per 50 milioni non lo darei mai via. Ci sono squadre come Liverpool, Manchester e altre potenze europee che non avranno problemi a tirare fuori 70-80 milioni di euro”.