Graziani: “Chiesa sarebbe l’uomo ideale per l’Inter di Conte”

Intervenuto in collegamento video con Sport Mediaset, l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani è stato interrogato su un possibile approdo di Federico Chiesa all’Inter. Ecco la risposta di Graziani, che si è concentrato sull’aspetto tattico: “Chiesa sarebbe l’uomo giusto per tanti grandi club. Ma lo vedrei particolarmente bene all’Inter in un 4-3-3, sarebbe l’ideale per Conte. Senza contare che è ancora molto giovane e ha margini di crescita davvero enormi”.