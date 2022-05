Graziani: “Ci fosse stato il Var avremmo vinto noi lo scudetto e non la Juventus. Il Cagliari quel giorno le provò tutte…”

Il16 maggio 1982, Francesco Graziani segnò per la Fiorentina a Cagliari. Un gol che avrebbe portato i viola a giocare lo spareggio per l’assegnazione dello scudetto contro la Juventus. Ma l’arbitro Mattei decise, ingiustamente, di annullarlo per un contatto tra Bertoni e il portiere dei sardi che non era falloso.

“Ce la potevamo giocare e lo spareggio sarebbe stato l’epilogo più giusto – spiega Graziani a La Nazione – Lo dico perché eravamo due squadre forti. Il Cagliari poi le provò di tutte…I loro dirigenti cercarono in ogni modo di far slittare la partita per aver modo di capire cosa stesse succedendo a Catanzaro. Insomma tensione altissima e si iniziò sei minuti dopo”.

Se ci fosse stato il Var… “Spareggio senza dubbi. E se ci fosse stato a Catanzaro? Avremmo vinto noi. Chiedetelo a Borghi (attaccante dei calabresi, ndr). Giura che su di lui ci fosse fallo di Brio. Così come era ineccepibile il rigore per la Juve”.