Graziani: “Con Cabral bisogna fare ciò che è stato fatto con Vlahovic. Nico Gonzalez? Vorrei sapere da lui dove preferisce giocare”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana, partendo da Cabral: “Deve essere servito di più, solo così può farci vedere qualcosa. Non mi dispiace per come si muove e si impegna, ma gli arrivano troppi pochi palloni. Delle volte lo vedo alzare le braccia per chiedere un cross, ma i nostri giocatori ci mettono due ore per effettuarlo. Nico Gonzalez? Se gioca a piede invertito, gli avversari sanno sempre dove va. Quindi o riesce a concludere a rete in modo efficace, oppure viene fermato. Forse bisognerebbe parlare anche con lui per capire in quale ruolo si trova meglio”.

E poi ha aggiunto: “Io oggi continuerei a insistere per Cabral. Farei con lui ciò che è stato fatto con Vlahovic, cioè metterlo titolare per sei o sette partite di fila indipendentemente dalle prestazioni. Con certi calciatori ti devi comportare in questa maniera, altrimenti non si inseriscono mai nei meccanismi. Un’altra cosa che vorrei capire è se contro certe squadre ci potrebbe essere la possibilità di giocare con due attaccanti insieme, Piatek e Cabral in questo caso”.