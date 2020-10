Graziani: “Cutrone è la terza scelta di Iachini, ma gli va data fiducia. Mercato? Vi svelo il mio rimpianto”

Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana dei temi del momento in casa viola.

Queste le sue parole: “Cutrone è la terza scelta di Iachini. Non dà molto all’estetica, ma è un rapinatore dell’area di rigore. Se gli dessero fiducia, farebbe tanti gol: dentro l’area è una zanzara. Ricorda, con le dovute proporzioni, Pippo Inzaghi. Avere un centrocampo così interscambiabile è un vantaggio per la Fiorentina: la prima maglia da titolare va a Castrovilli, naturalmente quando sta bene. Per giocare con le due punte, Iachini potrebbe provare un 4-3-1-2: la discriminante sarebbe che non è un modulo per Callejon. Spesso sono i giocatori che fanno il modulo, l’allenatore deve scegliere il sistema di gioco anche in base alle caratteristiche dei suoi calciatori. L’unico rammarico per la campagna acquisti è la mancanza di una punta più consistente dei tre attuali in rosa. Per il resto, credo che sia una squadra molto migliorate nelle alternative e nella qualità tecnica. Ma davanti dobbiamo trovare qualcuno che faccia gol con continuità”.