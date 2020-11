Graziani: “Dei tre attaccanti della Fiorentina non se ne fa mezzo, a gennaio serve un cambiamento. E la classifica ora…”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani, che è tornato sulla partita di domenica contro il Benevento: “Non c’è stata la scossa che ci si aspettava con l’arrivo di Prandelli. Domenica sembravano tutti con 40 di febbre, nessuno che urlava, si lamentava, si arrabbiava. Il Benevento è una squadra da Serie B per come si è presentata a Firenze”.

E poi sui problemi in fase offensiva ha detto: “La situazione è grave, tra Kouame, Vlahovic e Cutrone non se e fa mezzo. Se prima arrivavamo facile alla trequarti avversaria nelle ultime due partita questo dato è anche peggiorato. La Fiorentina ha puntato su di loro ma non c’è un vero terminale offensivo sul quale la squadra può contare. A gennaio serve un rinforzo. E la classifica intento potrebbe diventare pericolosa”.