Graziani: “Di Francesco è un allenatore che ha carattere. Ma un tecnico così va preso solo se si è disposti a creare una squadra…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani a Radio Bruno ha parlato anche della questione allenatore: “Di Francesco è un allenatore che ha carattere. La parentesi alla Sampdoria ha messo un punto interrogativo, a Genova le cose non sono andate molto bene per lui. Un allenatore così va preso solo se si è convinti e se si è disposti a creare una squadra per giocare col 4-3-3″.

