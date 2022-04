Graziani: “Domani servirà pazienza e il pubblico non sarà un problema. Cabral deve essere…”

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Torino Francesco Graziani, durante un collegamento per il Pentasport, ha avuto modo di analizzare la sfida di domani a Salerno. Questo un estratto:

“La sfida di domani è più difficile a livello ambientale che tecnico. Ci saranno ventimila tifosi che spingeranno la Salernitana, ma la Fiorentina non può e non deve avere paura della squadra granata: anzi quando giocavo io spesso giocare in climi del genere ti davano una spinta a dare il meglio di se stesso. Loro non sono una squadra di stupidi, tantomeno il loro allenatore che ritengo molto bravo: sapranno che non dovranno scoprirsi, conoscono le proprie qualità e quindi non partiranno a mille all’ora pensando di risolverla nei primi minuti. Avranno molta pazienza perchè sanno che se sbagliano qualcosa la Fiorentina li può punire facilmente, e noi dovremo fare la stessa cosa. Non si deve partire a capo basso, studiamo prima la partita: capito quale sono le zone favorevoli del campo, vedi come si mettono gli avversari in campo e poi vedrai che la partita si sviluppa da sola. Io conto sulle qualità della mia Fiorentina, non penso al resto. Il pubblico non ha mai fatto gol, è spesso un valore aggiunto in alcune occasioni, ma se i viola fanno la loro partita secondo me riusciranno a fare un bel risultato. Cabral o Piatek? La Fiorentina continua ad essere forte della sua identità di gioco. Ha una punta e due esterni che sanno andare a concludere bene, questo 4-3-3 di Italiano si sposa a meraviglia con le caratteristiche di questa rosa. Sono convinto che farà giocare nuovamente Cabral perchè ultimamente si sta movendo molto bene. E’ migliorato molto, ha solo bisogno di essere servito di più e meglio. La scelta Ikonè mezz’ala? Indipendentemente da tutto io avrei mandato in campo un centrocampista di ruolo, spesso con lui abbiamo sofferto nelle ripartente. Una addirittura su un suo errore. Sinceramente lui lo terrei sull’esterno dove è a tratti devastante”.