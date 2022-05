Graziani è fiducioso: “La Roma non verra scarica a Firenze, ma la Fiorentina vorrà tornare a vincere”

Questo pomeriggio, alla due giorni dalla sfida tra Fiorentina e Roma, l’ex attaccante di entrambe Francesco Graziani, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato i principali temi della partita. Questo un estratto:

“Abraham è un attaccante che quest’anno ta facendo cose straordinarie alla Roma. All’inizio quello che era stato speso per lui sembrava un’esagerazione ma adesso si sta dimostrando un attaccante davvero forte: puoi appoggiarti su di lui la fase offensiva, è bravo nel gioco aereo e si spende spesso per i compagni. Lo ritengo una scelta azzeccatissima e quando hai un attaccante che anche nei momenti di difficolta fa gol hai modo di mascherare molti altri problemi. É quello ultimamente sta mancando alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, perchè fino a qualche settimana fa non gli mancava niente. Poi la squadra è incappata nella sconfitta di Salerno e, assieme ad altri risultati negativi, rischia di compromettere quanto fatto fino ad ora. Ee solo l’ultimo mese che è stato molto negativo: non tanto dal punto di vista delle prestazioni ma sicuramente per i punti raccolti. La Roma sicuramente non arriverà a Firenze scarica, anche perchè Mourinho farà un po’ di turnover: sarà in campo chi ha giocato di meno e per questo daranno sicuramente l’anima. Quando trovi una squadra sull’onda dell’entusiasmo, e la Roma è una di queste. La conquista della finale di Conference League ha portato ai giallorossi autostima e voglia di confermarsi, sono allo stesso tempo convinto che i risultati negativi dovranno prima o poi finire per i viola. Questa parentesi negativa va chiusa, e perchè no contro la Roma“.

Ha commentato anche la crescita percepita nella sconfitta di San Siro contro il Milan: “Se prendiamo l’ultima partita forse meritavamo di più perchè non siamo stati bravi a concretizzare ciò che la squadra è riuscita a creare. Poi anche vero che i rossoneri hanno creato molte occasioni ma i viola hanno tenuto molto bene il campo, e ad oggi farlo contro il Milan non facile. Per questi dico che la squadra sta comunque crescendo e con la Roma ha un’occasione ghiotta per coltivare il sogno europeo”.